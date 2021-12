Projeto Ruas de Lazer leva diversão gratuita à população

Passeio de pônei, aula de tai chi chuan, dominó, dama, futebol, totó, campeonato de botão, pintura no rosto e pula-pula são algumas das atividades que serão realizadas no projeto Ruas de Lazer, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer (Secult), por meio da Coordenação de Esporte e Lazer (Coel).

O projeto acontece neste sábado, 24, e no domingo, 25, em diversos bairros da capital baiana. No sábado, das 14h às 17h30, as atividades recreativas vão acontecer na Rua Pirani, em Plataforma. Já no domingo, 25, o projeto acontece, das 8h às 12h, no Dique do Tororó e no Farol da Barra.

