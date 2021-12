Projeto Ruas de Lazer faz homenagem ao Dia do Folclore

O projeto Ruas de Lazer deste domingo, 18, traz uma programação em homenagem ao Dia do Folclore, comemorado no dia 22 de agosto. Terá apresentação de capoeita e samba de roda infantil entre 10h30 e 11h30. No início da manhã, a partir das 8 horas, serão promovidades oficinas de artas, de pintura de rosto, além de diversas brincadeiras. O evento acontece na área em frente ao Farol da Barra.

