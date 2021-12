Projeto Ruas de Lazer chega ao subúrbio no fim de semana

O projeto Ruas de Lazer chega aos bairros de São Tomé de Paripe e Campinas de Pirajá neste sábado, 10, com diversas atividades de esporte e lazer. A programação não acontecerá no domingo, 11, devido à comemoração do Dia dos Pais.

As brincadeiras e jogos acontecem das 8h às 12h em São Tomé de Paripe e das 14h às 17h30 no Largo de Campinas de Pirajá.

