Projeto Ruas de Lazer atende 9 bairros neste final de semana

No próximo sábado, 4, e domingo, 5, as crianças de nove bairros de Salvador vão poder participar do projeto Ruas de Lazer, que leva brincadeiras gratuitas a diversas partes da cidade. Dominó, dama, futebol, totó, campeonato de botão, pintura no rosto e pula-pula são algumas das atividades que serão realizadas nos bairros de Águas Claras, Bairro da Paz, Lobato, São Marcos, Praia do Flamengo, Fazenda Coutos, Boca do Rio, Dique do Tororó e no Farol da Barra.

No sábado, 4, as brincadeiras e jogos do projeto vão acontecer em Águas Claras, na Rua Filadélfia Carneiro, Bairro da Paz, no Alto da Bela Vista, Lobato, na Boa Vista do Lobato e São Marcos, na Travessa Klesus Rocha, das 9h às 14h.

No domingo, as atividades do programa serão realizadas das 8h às 12h em Itapuã, na Rua Paleta, Praia do Flamengo, na rua Professor Antônio Augusto Machado e Fazenda Coutos, onde equipe estará na Ocupação Quilombo da Lagoa.

No período da tarde, o programa segue no bairro da Boca do Rio, na Rua Cintra Monteiro, das 14h às 17h30. Além das ações itinerantes, o programa mantém suas atividades fixas no domingo pela manhã no Dique do Tororó e no Farol da Barra.

