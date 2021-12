Projeto Rua de Lazer altera trânsito aos domingos no Dique

O tráfego de veículos será interditado na Av. Presidente Costa e Silva, via que margeia o Dique do Tororó, e na Rua da Telebahia, aos domingos, das 8h às 13h, até o mês de junho. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a interdição será para viabilizar a realização do projeto "Rua de Lazer no Dique", da Prefeitura Municipal.

Ônibus e demais veículos que circulam pelo trecho interditado, provenientes da Av. Presidente Castelo Branco, Vale de Nazaré, e Ladeira da Fonte das Pedras, com destino à Estação da Lapa, Politeama, Av. Centenário, terão como opção de tráfego seguir pelo retorno em frente à Fonte Nova, Av. Vasco da Gama, Acesso ao Bonocô, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama, Rótula dos Barris.

adblock ativo