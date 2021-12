Projeto rima boemia com ciência em bares de Salvador

Uma moça vira o caneco de cerveja sem nem lembrar que é noite de segunda-feira. O acompanhante dela belisca petiscos para acompanhar a bebida. Na mesa ao lado, um senhor se serve de uma dose de tequila, também alheio ao início da semana. Tudo enquanto o biólogo baiano Eduardo Mendes fala sem parar, em um tom calmo e professoral, disputando a atenção dos alunos com o menu do local.

O cenário da aula, o boteco Caranguejo do Farol, na avenida Oceânica, em frente ao Cristo da Barra, é improvável para o motivo do falatório.

Vestido com uma camisa floral sem abotoar, bermuda leve e sandálias de couro, Mendes se estende em explicações sobre as características da Baía de Todos-os-Santos, a história dela.

Ele explica como a enseada foi determinante para a economia local desde a colonização. Entre uma gíria e outra, longe do tom acadêmico comum à profissão, diz que Salvador foi batizada com o nome errado: "Devia se chamar Baía", pela importância dessas águas.

Em outro momento, conta que a mudança da capital da colônia para o Rio de Janeiro ocorreu quando a Baía de Todos-os-Santos já não satisfazia mais a Coroa.

"Pra não ficarem mal, nos deram um 'engana menino', que foi a criação da Faculdade de Medicina", brinca, emendando no texto outros aspectos do tema.

A poluição das águas pelas indústrias do Porto de Aratu, a importância na interligação entre a capital e a região do Recôncavo e as falhas geológicas típicas da cidade também merecem tempo no texto do solo.

O tom é, sempre, de descontração. O local, disse o próprio à reportagem, "ajuda bastante". Mas evitar termos técnicos e longas explicações difíceis para os leigos entenderem também é um conselho que Eduardo Mendes resolve seguir.

O biólogo Eduardo Mendes falou sobre a Baía de Todos-os-Santos (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

"Aqui é muito melhor do que a sala de aula", responde, já se juntando aos boêmios, no final do evento.

O tom leve do Pint of Science, evento que abrigou a palestra de Mendes, é característica preservada da proposta original, colocada em prática inicialmente em Londres (Inglaterra), diz o professor e vice-diretor da Escola de Farmácia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Denis Soares, que organiza a edição local da atividade boêmio-científica.

"A ideia é trazer uma dose de ciência de forma acessível para todo mundo, não só para quem está na academia", acrescenta Soares.

Como veio

O processo para conseguir trazer o evento londrino para Salvador, conta Denis, foi longo. Desde o surgimento da ideia, quando amigos deles relataram terem participado da edição em Ribeirão Preto (SP), até o processo final, foi mais de um ano.

"É um processo que passa por construir projetos, aguardar aprovação da central em Londres e, finalmente, começar a planejar a atividade", explica o professor universitário.

Para a estudante Cássia Oliveira, 32, que foi pega de surpresa com o evento enquanto esvaziava garrafas de cerveja na companhia de um amigo, a explanação do biólogo sobre as águas que banham Salvador e o Recôncavo foi tranquilamente compreendida.

Apesar de não estar preparada para a mistura entre aula de biologia e chope, ela se anima com o assunto: "É interessante essa proposta, porque o aprendizado não é engessado. Eu mesma saio daqui sabendo várias coisas que eu não sabia até então, e querendo saber mais".

Além de Eduardo Mendes no Caranguejo do Farol, a historiadora Wlamyra Albuquerque e o reitor da Ufba, o filósofo João Carlos Salles, também fizeram explanações dentro do Pint of Science, respectivamente no RedBurguer N Bar, na Pituba, e no Barravento (Barra).

A programação do evento segue até amanhã, nos mesmos locais, com participações do agrônomo Celso Duarte Filho, do farmacêutico Rodrigo Leão, do professor de música Paulo Costa Lima, da diretoria da Faculdade de Comunicação, Suzana Barbosa, entre outros.

