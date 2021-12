Projeto reúne relatos de preconceito na Ufba

Com o objetivo de propor políticas para a garantia do respeito à diversidade sexual e de gênero na Universidade Federal da Bahia (Ufba), estudantes, professores e coordenadores se reuniram, na tarde desta quinta-feira, 19, na Praça das Artes, no Campus Ondina, em Salvador, para lançamento do projeto aceita!

A ação tem como proposta ouvir a comunidade acadêmica para dimensionar os problemas enfrentados por docentes, discentes e funcionários em relação aos preconceitos enfrentados no dia a dia. A escuta será realizada por meio de formulário eletrônico e de grupos focais no campus.

Coordenador do Projeto aceita!, o professor Leandro Colling explica que, depois do processo de coleta dos depoimentos, o grupo irá pensar em uma série de ações que envolvam a criação de políticas de respeito à diversidade sexual e de gênero.

Direitos humanos

O lançamento do projeto contou com apresentações e performances artísticas. Além disso, foi montado um estande da Defensoria Pública da Bahia, que realizou um mutirão para a retificação de nome e sexo.

Subcoordenadora de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Eva Rodrigues explica que a atuação do órgão é voltada para a garantia do uso do nome social e retificação de nome.

“A parceria com o projeto parte da iniciativa de realizar um atendimento itinerante”, disse Eva.

A estudante de estudos de gênero e diversidade e estagiária de gênero na Defensoria Pública Ariane Senna ajudou na parceria entre o projeto aceita! e a Defensoria Pública. “Como trans, passei por muito preconceito e sei bem como é a realidade, portanto ter acesso à Justiça é essencial para o público LGBT”, contou.

Felipe Santana*

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

