Projeto reúne estatísticas sobre políticas de combate às drogas

Movimentos sociais e acadêmicos da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) se reuniram na tarde desta segunda-feira, 5, para apresentar o Observatório Popular de Políticas de Drogas (OPPD), projeto que vai reunir estatísticas sobre iniciativas do poder público no trato às drogas.

A amostra terá dados de 13 estados brasileiros. Após o processo de pesquisa e coleta, os dados sobre a política de drogas estarão reunidos, a partir de 8 de dezembro, em um portal na internet.

O projeto, que foi debatido no auditório da Uneb, contou com a presença do presidente do bloco afro Ilê Ayê, Antônio dos Santos, o Vovô, que se mostrou satisfeito com a iniciativa. Segundo ele, o OPPD surge como mais um meio de debater questões sociais.

Ele ainda definiu como racista a maneira como vem sendo realizado o combate às drogas. “A imagem do traficante é estigmatizada ao preto e pobre, morador da periferia”, contou o presidente do Ilê.

Buscando discutir a política de drogas como uma forma de segregação racial, a coordenadora do observatório, Anhamona Brito, disse que o projeto busca reunir legisladores e movimentos sociais para a discussão da temática.

“Vamos juntar as forças para uma proposta inovadora: coletar, comparar número, investimentos e metas dos estados a respeito do trato às drogas”, avaliou Anhamona, que também faz parte do Coletivo de Entidades Negras (CEN).

“Além de consultar o nosso comparativo, o portal terá um campo para as pessoas comentarem. Nossa intenção é democratizar o debate”, explicou o coordenador do Observatório Popular de Políticas de Drogas, Marcos Rezende.

Posicionamento

Em relação à política de drogas, Marcos Rezende, que também faz parte do CEN, defende a descriminalização do consumo. “Por causa do racismo, é comum negros serem enquadrados como traficantes, enquanto os brancos, com a mesma quantidade de droga, são classificados como usuários”, diz Rezende, defendendo critérios legais na classificação do usuário.

O desenvolvimento e apresentação da pesquisa do observatório terá o apoio logístico e tecnológico da Uneb, por meio do Centro de Referência e Desenvolvimento em Humanidades.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

