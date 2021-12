Projeto reúne curtas que relatam histórias sobre pessoas em situação de rua

Será lançado nesta quarta-feira, 14, a série de curtas 'Nas Vidas das Ruas'. A divulgação irá ocorrer, às 14h, na Universidade Federal da Bahia, no Vale do Canela. A produção é oriunda do programa Corra pro Abraço, uma parceria da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

A série conta a história de 10 pessoas que encontram-se em situação de rua, são eles: Heloína de Jesus, Lindineia Oliveira, Josevaldo Teixeira, Jedilson dos Santos, Edilúcia Menezes, Daniela Dórea, Alan da Silva, Almir Bispo, Zeferino Nascimento e Robson Santos. A produção é composta pela narrativa dessas pessoas e conta também com canções da banda Afrocidade.

Estes curtas são resultados de uma ação do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (Pibex/UFRB), feita em 2018, nas cidades de Salvador e Cachoeira. Neste período foram desenvolvidos produtos de comunicação com foco de reduzir danos físicos e sociais de pessoas que consumem drogas em contexto de vulnerabilidade. Esta ação foi intitulada de 'Pega Visão', e contou com a produção de curtas, spots e podcasts para uso de celular, visando passar informações sobre acesso à justiça, racismo, defesa de direitos, violência contra mulher e à população LGBTQI+.

adblock ativo