Projeto realiza soltura de tartarugas e limpeza na praia de Stella Maris

Quem foi à praia de Stella Maris, na orla de Salvador, neste sábado, 11, teve uma atração a mais: a 7ª edição do Projeto Passando o Rodo nas Praias. Por volta das 8h da manhã o projeto Tamar fez a soltura de tartarugas marinhas e deu uma aula ao ar livre para epxlicar o trabalho desenvolvido pela instituição.

A ação contou com monitores e biólogos, que foram acompanhados por 200 estudantes do Colégio Gênesis, caminharam da praia do Secret rumo ao ponto central do projeto, atrás do Gran Hotel Stella Maris, recolhendo objetos descartados indevidamente na praia. Latas, plásticos e garrafas pet foram os principais materiais encontrados.

Os visitantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a preservação do meio ambiente, por meio dos espaços temáticos como a Estação Biodiversidade - onde foram expostos elementos da vida marinha - e a Estação Reciclart, onde eles aprenderam a criar objetos com materiais recicláveis.

Outro ponto alto da ação foi a tenda com a simulação de salvamento no mar. Nela, a Associação de Bombeiros Profissionais Civis da Peace ensinou o que fazer em situação de risco de afogamento no mar e como ajudar outras pessoas nessa condição.

Durante o evento, alunos da Stella Surf School participaram de um campeonato de surfe na modalidade tag team.

O Passando o Rodo nas Praias ainda contou com a apresentação do Quabales, projeto socioeducativo cultural realizado no Nordeste de Amaralina, idealizado pelo multi-instrumentista, compositor, produtor e performer Marivaldo dos Santos, que promove a fusão entre a percussão baiana e a linguagem do aclamado show Stomp.

