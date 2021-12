Projeto quer retirar veículos abandonados das ruas

Um Projeto de Lei (PL) que visa dar respaldo aos órgãos de trânsito para retirar das ruas os veículos abandonados transita na Câmara Municipal. O autor é o vereador Tiago Correia (PTN).

"No modelo legal vigente, os órgãos de trânsito ficam impossibilitados de fazer a remoção, a não ser em caso de o veículo estar cometendo alguma infração", afirmou Correia, ao acrescentar que o PL ainda não tem previsão para ser votado, por conta da alta demanda na Câmara de Vereadores.

O político diz que pedirá a votação do PL em caráter de "urgência urgentíssima", para ser apreciado no próximo pleito, "ainda este mês". "Caso contrário, se o PL obedecer os trâmites normais, pode levar de seis meses a um ano até ser votado. Existem pautas de 2010 na fila", revelou Correia.

Somente no ano passado, cerca de 125 veículos em situação de abandono foram retirados de ruas, logradouros e calçadas da capital, somadas as ações isoladas do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb).

Abandono - Na Rua do Saturno, em Pernambués, repousa a carcaça abandonada de um Ford Fiesta que acumula água e lixo "há mais de seis meses". Os moradores locais não sabem quem é o dono do carro e, por não estar infringindo as leis de trânsito, a Transalvador não pode fazer a remoção do veículo.

O veículo já não possui rodas, vidros, tampouco placa para facilitar a identificação do proprietário, que o abandonou no local após envolver-se em um acidente. Como agravante, o carro ocupa vaga em área residencial com intenso movimento de estudantes, por causa de duas escolas na região.

Segundo informou uma comerciante local, que preferiu não se identificar, além de o próprio veículo deixar a rua feia, os próprios moradores fazem do carro lixeira. "Todos os dias o pessoal da Limpurb limpa o carro, que só serve para atrair ratos, baratas e criar mosquito da dengue", bradou.

A Transalvador informou que o órgão só pode rebocar o veículo em casos de infração da lei, como estacionamento em local proibido ou sobre a calçada, obstrução da via pública e documentação irregular. Como se trata de carcaça, informa o órgão, a remoção caberia à Limpurb.

Por sua vez, a Limpurb respondeu que não possui guinchos para fazer remoções, que ficam a cargo de operações pontuais desenvolvidas pela Coordenadoria de Serviços Gerais (CSG), vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop).

No último trimestre do ano passado, informou a Limpurb, a empresa removeu cerca de 65 carcaças na capital. A empresa informou, sem revelar a data, que uma nova ação de limpeza está programada para os bairros Vale das Muriçocas e Pernambués e para as avenidas Suburbana e Gal Costa.

Informações sobre a existência de veículos abandonadas ou solicitações de remoção de carcaças podem ser feitas pelos números 3535-0888 (Detran), 0800-284-0011 (Ouvidoria Geral do Estado) e 156 (Ouvidoria Geral do Município).

