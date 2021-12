Projeto que proíbe arrastão na Quarta de Cinzas desagrada soteropolitanos

Aprovado pela Câmara Municipal de Salvador na última quarta-feira, 11, o Projeto de Lei (PL) 45/16 que proíbe o tradicional arrastão na Quarta-feira de Cinzas já é alvo de polêmica entre os soteropolitanos. De autoria do vereador Henrique Carballal (PV-BA), o PL utiliza o argumento religioso para impredir os festejos.

Entretanto, o projeto ainda não é efetivo, pois caberá ao prefeito ACM Neto decidir, em um prazo de 15 dias, se o texto será vetado ou não. Caso seja sancionado, já poderá ser aplicado no Carnaval de 2020.

Nesta segunda-feira, 16, o Portal A TARDE foi às ruas para saber da população sobre a possível proibição do arrastão. Entre as 20 pessoas entrevistadas, a opinião é que o projeto desagrada: 14 foram contra, 2 a favor e quatro se abstiveram.

E você, o que acha do projeto? Participe de nossa enquete.

Acostumada a frequentar o Carnaval, a vendedora Adriele Miranda, de 34 anos, é uma das que não concorda com o documento aprovado na Câmara. Para ela, o evento é benéfico, pois diverte e traz lucro à cidade.

“Vou para o Carnaval, mas nunca fui para o arrastão. É muita gente e também tiro o dia para descansar. Mas se tivesse a oportunidade eu iria. Acho que se é lucro para a cidade, não deveria acabar”, afirma.

Apesar de não frequentar a folia, a estudante Carine Souza, 21, também é a favor de manter a tradição do arrastão. Segundo ela, o argumento de que a festa interfere nas celebrações da Quaresma não deveria servir como motivação.

“Não vou para o carnaval, mas sou contra esta proibição, pois, a religião não pode interferir na vida de ninguém. O Brasil é um estado laico. Não concordo”, opina.

A estudante Carine Souza discorda de proibição com base em argumento religioso

Contradições

Amigas de longas datas e frequentadoras da festa de Momo, a pedagoga Ana Cristina Alencar, 40, e a gestora de Recursos Humanos Márcia Batista, 37, possuem pontos de vista diferentes sobre o assunto.

Para Ana Cristina, o arrastão no circuito Barra-Ondina prejudica a tradição do Carnaval antigo que terminava no Campo Grande. Ela ainda ressalta que o calendário da folia já é bastante prolongado, algo que também foi pontuado por outro entrevistado.

“Eu concordo em acabar o arrastão, por que acho que a tradição deveria ser só até a terça-feira, com o encontro de trios na Castro Alves, como sempre teve. Essa tradição do Campo Grande está acabando, tudo está se concentrando na Barra. Devido a isso, deve começar e terminar lá. O Carnaval já começa antecipado, pois temos dias a mais. Até a terça-feira, está bom”, pondera.

A pedagoga Ana Cristina Alencar é a favor de uma possível proibição

Embora concorde com a ideia de que a cidade deveria manter as tradições no centro, por outro lado, Márcia diz que o povo 'sentiria falta' do arrastão. Fã do evento desde a sua primeira edição em 1995, a gestora de Recursos Humanos sugere que o ele seja realizado na circuito do Campo Grande, até para facilitar a volta para casa, que, segundo ela, é mais difícil na Barra.

“Sou contra a proibição. Gosto de Carnaval e, como uma boa baiana, sinto uma pontinha de saudade quando acaba. Então, o arrastão para mim é muito bom. Só gostaria que tirassem da Barra e colocassem na Avenida. Na Barra tem também a dificuldade maior de ir embora. Mas por mim era o mês todo de Carnaval. Vou para todos os arrastões, desde o primeiro com Carlinhos Brown, no chão. Se tirar, vai ficar aquele vazio, né? Vai fazer falta!”, afirma.

A gestora Márcia acredita que o arrastão não deve ser proibido, e sim, mudar para o Centro

História

Criado em 1995 pelo cantor Carlinhos Brown, o arrastão era voltado principalmente às pessoas que trabalhavam na folia, com o intuito de que pudessem aproveitar após a festa.

Nos seus 24 anos de existência, a festa, realizada no circuito Barra-Ondina, foi além dos trabalhadores e reuniu milhares de foliões que não queriam se despedir do Carnaval.

Comandado por diversos artistas como o próprio Brown, Daniela Mercury e Ivete Sangalo, este ano, a animação ficou a cargo dos cantores Léo Santana e Danniel Vieira.

Até o momento, o prefeito ACM Neto não emitiu qualquer tipo de decisão pelo veto ou sanção do documento.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

Projeto que proíbe arrastão na Quarta de Cinzas desagrada soteropolitanos | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo