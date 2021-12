Projeto que prevê abono para aposentados da prefeitura é enviado à Câmara

Cerca de 5,5 mil aposentados e pensionistas da Prefeitura de Salvador vão receber abonos que variam de 10% (beneficiários que recebem até um salário mínimo) a 20% (para quem ganha entre um e três salários). O projeto de lei será enviado nesta segunda-feira, 27, à Câmara Municipal, e a previsão é que o abono seja concedido em dezembro.

Outro projeto, já encaminhado pelo prefeito ACM Neto, prevê a extensão do plano de saúde dos servidores municipais aos trabalhadores das empresas municipais (Cogel, Desal, Limpurb e Saltur), além dos conselheiros tutelares, que vai beneficiar mais de 1,1 mil pessoas.

O mesmo projeto regulamenta a licença maternidade de servidoras temporárias, contratadas via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), e das que ocupam cargos em comissão por mais de 60 dias (além dos quatro meses obrigatórios), sem prejuízo da remuneração. Até então, este benefício só era concedido para servidoras efetivas.

Além disto, serão criados 74 cargos efetivos para profissionais que vão atuar no núcleo de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores da prefeitura. Serão contratados, por meio de concurso público, analistas de enfermagem do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho e analistas em saúde ocupacional e perícia médica, entre outros.

