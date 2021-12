Projeto que incentiva capoeira nas escolas é destaque do 'Isso é Bahia'

O projeto que incentiva a prática da capoeira nas escolas municipais de Salvador foi o tema principal da entrevista que o vereador Luiz Carlos (PRB) concedeu ao programa ‘Isso é Bahia’ nesta sexta-feira, 20.

Durante a conversa com os apresentadores Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, ele destacou a abertura das inscrições para o prêmio ‘Capoeira Viva nas Escolas’, que seguem até 11 de outubro.

"Qualquer mestre que seja MEI ou tenha uma instituição, ONG ou associação pode se inscrever. Serão selecionados 10 projetos pelas 10 regionais de Salvador, em um total de 2.400 alunos. É um projeto piloto para 2020", acrescenta.

O vereador é responsável pelo projeto de lei para inserir a capoeira nas instituições educacionais. Ainda durante a entrevista, ele afirmou que há dificuldades para implementar uma lei e que o processo passa por várias fases.

"Uma lei tem três fases básicas: a tramitação nas comissões, vai para o plenário e aprovada no plenário, é sancionada pelo chefe do executivo, neste caso o prefeito ACM Neto. Isto ocorreu em 2016. A terceira fase é de implementação, uma parte bastante difícil, que exige um esforço técnico das secretarias, que compreendem aquela matéria. Como é uma lei ainda nova, que é chamada de marco regulatório, as instituições ainda estão trabalhando para se adaptar, bem como as secretarias”, finalizou.

