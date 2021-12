Projeto que fala sobre capoeira anuncia edição final de 2018

O projeto “Vadiando na Vila" vai promover três dias com diversos encontros gratuitos e mesas redondas que buscam promover discussões sobre a capoeira na Bahia. Os encontros acontecerão nos dias 07, 08 e 09 de dezembro, em lugares diferentes.

O primeiro dia, sexta-feira, ocorrerá o “Papoeira”, com debates sobre temas relevantes ligados à capoeira. Nesta edição final, os temas serão “Capoeira e Economia Criativa” e “Capoeira e Religiosidade”. Neste dia, as atividades serão realizadas no CEAO, Centro de Estudos Afro Orientais da UFBA, no Largo 2 de Julho (que sediou o Vadiando no início deste ano).

Ja no sábado, será a vez das oficinas, na Vila Brandão. E no dia 09, ocorrerá o batizado e troca de cordas, além de uma “Berimbalada” e encerramento festivo do Vadiando na Vila 2018.

