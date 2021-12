Projeto propõe mais tempo gratuito em estacionamento em shopping

A cobrança em estacionamento de shopping centers, centros comerciais e empresariais da Bahia a partir dos 30 minutos pode estar com os dias contados. Isso porque o Projeto de Lei Estadual de número 22.730/2018 quer aumentar a permanência mínima de veículos em até 45 minutos.

De acordo com a proposição, os estabelecimentos devem sinalizar na entrada do estacionamento e/ou no guichê de pagamento, cartazes informando sobre a medida e o empreendimento que descumprir a lei pagará multa de R$ 10 mil. Em caso de reincidência, o valor saltaria para R$ 50 mil.

Na capital, a cobrança começou em 22 de junho de 2015, após negociação entre a prefeitura e os shopping centers.

Na justificativa, o autor do projeto, Alan Castro (PSL), pede apoio aos demais parlamentares para aprovar a lei. Segundo ele, a proposição atenderia desejo da população. “Atendendo, assim, anseio da população que, atualmente, na maioria das vezes, tem que sair dos estabelecimentos objeto deste projeto para conseguir utilizar um táxi, por exemplo, ou um idoso, uma gestante a espera de um parente no fim de uma consulta médica”, argumenta.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), a Bahia dispõe de 22 shoppings. Metade deles, em Salvador, onde as tarifas de estacionamento nos principais empreendimentos variam bastante.

Tarifas

No shopping Barra, as primeiras quatro horas custam R$ 6,50, e R$ 1 para cada hora excedente; motos: R$ 1 nas primeiras 4 horas e R$ 2 e R$ 1 nas horas subsequentes.

No Salvador Shopping, carro R$ 6,60, mais R$ 1 hora ou fração adicional; motos, R$ 1,50 na primeira hora e R$ 1 hora ou fração.

No Salvador Norte Shopping, R$ 5,50, R$ 1 a hora ou fração adicional; motos, R$ 1,50 na primeira hora e R$ 1 hora ou fração. No shopping Center Lapa: carros R$ 6 nas duas primeiras horas e R$ 3, o excedente; motos: R$4 e R$ 2 o excedente. O empreendimento também conta com promoção de gratuidade aos domingos, nas compras acima de $10.

O autônomo Lucas Gomes, 23, comemorou a apresentação do projeto. Segundo ele, 15 minutos a mais de tolerância fazem grande diferença no bolso, pois isenta o motorista da tarifa por um período maior.

“Com esse tempo a mais, nós consumidores já economizamos no valor do estacionamento”, disse, exemplificando que o aumento da tolerância ajuda, principalmente, quem, assim como ele, perde muito tempo na fila dos estabelecimentos.

