Projeto propõe cota de contratação para moradores de rua

Um projeto enviado à Câmara Municipal de Salvador propõe obrigatoriedade de reserva de vagas de trabalho em contratação das empresas de serviços e/ou obras para pessoas em situação de rua. O documento foi apresentado no final de setembro e está em avaliação pelo legislativo.

Segundo a proposta, a CMS deverá impor cláusula contratual nas licitações, assegurando um percentual da totalidade dos postos de trabalho de mão de obra não qualificada, para preenchimento por pessoas em situação de rua, diretamente ou através de convênios com associações que prestam serviços a essa população.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome considera como população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo, com pessoas com diferentes realidades que vivem na pobreza absoluta, tendo vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular.

"Os cidadãos moram nas ruas por diversas questões e se tornam problemáticas sociais, muitas vezes ampliam as estatísticas de violência, portanto nossa proposta contribui para a melhoria da qualidade de vida de todos", defende a vereadora Vânia Galvão, PT, autora do projeto.

