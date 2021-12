Projeto promove limpeza na praia de Itapuã

No mês dedicado ao meio ambiente, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social promoveu, nesta sexta-feira, 2, a segunda edição do projeto ‘Jogando Limpo com a Praia’. O objetivo é despertar a consciência ambiental e cidadã da população, com a coleta de lixo na orla de Itapuã.

Para Beatriz Sales, aluna do instituto e moradora do bairro Parque São Cristóvão, o projeto faz refletir sobre o meio ambiente e a forma correta de descarte de lixo. “Além de esclarecer os alunos para o recolhimento dos resíduos, conscientiza que devemos deixar a praia sempre limpa”.

O encontro teve início na Sereia de Itapuã e seguiu até a Rua K. Cerca de 200 voluntários recolheram 432 kg de lixo.

Foram encontrados sacos, isopor, escova de cabelo, roupas, latas, barbeador, bitucas de cigarro, tampas de garrafas, cordas, pratos e um computador.

O coordenador de Desenvolvimento Socioambiental do Grupo JCPM, Fabiano Mehmeri, relata que o objetivo do projeto é conscientizar a população sob dois aspectos: descarte correto de resíduos e preservação da praia.

“Por meio desse projeto nós formamos cidadãos. Então, tudo que é feito aqui e no instituto é refletido no cotidiano deles. O trabalho de conscientização não é só para os voluntários, mas para todo o bairro'', destaca Fabiano Mehmeri.

A iniciativa teve a participação de integrantes da Colônia de Pescadores de Itapuã, representantes de cooperativas de reciclagem e da Secretaria Municipal da Cidade Sustentável e Inovação (Secis), além de estudantes da Unijorge.

Lixo global

O secretário da Secis, André Fraga, ressalta que a praia é local, mas o lixo é global. Para ele, a iniciativa do setor empresarial de alertar e conscientizar sobre os riscos é determinante.

“Acredito que uma iniciativa como essa que une os pescadores e setor empresarial é primordial. O resíduo no mar prejudica, então a formação desses jovens que estao aqui é essencial para praticar o processo de cidadania”, completa o secretário.

Riscos

Segundo Arivaldo Souza, presidente da colônia de pescadores, quando o mar está com resíduos, preocupa quem vive do mar, porque além de espantar os peixes, há também o risco de se machucar com algum objeto encontrado.

''Quanto mais lixo tem no mar, mais afugenta o peixe. Conscientizamos todos os pescadores para que no momento da pesca, se encontrar lixo no mar ou na rede de peixes, que seja recolhido e descartado em terra''.

Cooperativa

Todos os resíduos recicláveis recolhidos no ‘Jogando Limpo com a Praia’ serão doados para a Cooperativa Agentes Ecológicos de Canabrava (Caec) e levados à destinação adequada.

O projeto é uma iniciativa do Salvador Norte Shopping e do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM).

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo