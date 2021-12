Projeto promove banho de mar assistido para deficientes físicos na cidade baixa

O projeto ParaPraia promove banho de mar assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. A ação acontece em frente à Igreja de Nosso Senhor dos Navegantes, na Boa Viagem sempre aos sábados, das 8h às 12h, até o dia 23 de fevereiro..

Nesta edição, a ação ganhou o reforço de 30 integrantes da Braskem. Os voluntários foram treinados por uma equipe de fisioterapeutas da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública sobre os cuidados necessários para cada tipo de deficiência, a assistência aos banhistas no mar e no transporte até a água, que é realizado em cadeiras anfíbias, feitas com plástico.

