Projeto prevê R$ 3 bi em obras para Salvador; orla terá R$ 40 milhões

Em mais um eixo, dos oito propostos pela prefeitura de Salvador através do programa Salvador 360º para investimentos na cidade, foi anunciado que será gasto R$ 3 bilhões em obras direcionadas para diversos setores da capital. É a proposta do "Investe", apresentada pelo prefeito ACM Neto nesta segunda-feira, 17, no Fiesta Bahia Hotel, localizado no bairro do Itaigara. Foi revelado que as obras na orla da cidade, que tiveram início em 2013, vão continuar com requalificações das intervenções já realizadas e em novos trechos.

Durante o evento, que contou ainda com a presença do vice-prefeito Bruno Reis e do secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Guilherme Bellintani, e outros secretários e gestores, foi explicado que o dinheiro gasto será fruto de recursos próprios da prefeitura, além de concessões e parcerias público-privada (PPPs). ACM ainda disse que a intenção do eixo é melhorar a atual 9ª posição ocupada por Salvador no ranking de infraestrutura, 7º lugar em mobilidade e 14º em relação ao preço do metro quadrado entre as capitais brasileiras. As ações estão divididas em dez áreas: Hospital Municipal de Salvador, Mobilidade, Infraestrutura, Esportes e Lazer, Habitação, Iluminação, Orla, Praças e Espaços Públicos, Mercados e Cultura.

“Acreditamos que a prefeitura também deve ser indutora do crescimento da cidade. Medidas como a organização das finanças municipais e dos processos administrativos fizeram com que nossa capital hoje possa se colocar à frente de desafios como esse. A administração tem a coragem de reconhecer o cenário de dificuldades, pautar desafios e, principalmente, construir soluções", afirmou ACM Neto, em nota enviada à imprensa.

Melhorias na orla

Dentre os investimentos na infraestrutura, estão os projetos previstos para obras na orla de Salvador. Está prevista a construção de uma nova orla que vai de Amaralina até a Pituba, além de um novo trecho entre Stella Maris e Ipitanga, que envolve também a Praia do Flamengo.

Segundo a prefeitura, as intervenções em Stella Maris serão feitas em 260 mil m² em cerca de 5km de extensão, com investimento previsto de R$ 40 milhões. O projeto foi dividido em três partes: Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga. Dentre as mudanças estão piso compartilhado, bolsões de estacionamento, iluminação especial e espaço de apoio para praticantes do surf, dentre outras.

Os trechos da Barra ao Rio Vermelho (Aeronáutica/Praia da Paciência) e da terceira etapa do Rio Vermelho (Bompreço/Quartel de Amaralina) também serão reformados. O Farol de Itapuã e o Morro do Cristo (Ondina), dois pontos importantes para o turismo da cidade, também serão requalificados.

O prefeito informou ainda que esses projetos já estão em fase de desenvolvimento pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), com obras executadas através da Superintendência de Infraestrutura de Transportes (Seinfra).

Mais nove pontos de investimento

O eixo ainda promete a construção do Hospital Municipal, localizado no bairro de Cajazeiras. As obras já começaram com, segundo informou a prefeitura, 60% dos mais de 18 mil m² de área construídos.

A unidade deve funcionar de maneira ininterrupta e contará com 252 leitos, sendo 42 de emergência, e capacidade para atender cerca de 60 mil pacientes por mês através de 2 mil profissionais.

Também estão previstos investimentos na área de mobilidade, com o destaque sendo a implantação do Bus Rapid Transit (BRT), corredor exclusivo de ônibus, que promete tornar o tráfego mais ágil entre a Estação da Lapa e a estação de integração BRT/Metrô Iguatemi, passando ainda pelas avenidas Juracy Magalhães e ACM.

Neto informou que a primeira etapa já foi iniciada, que encontra-se em fase de licitação, possuindo trecho de 2,9km, que vai do Loteamento Cidade Jardim (Parque da Cidade) até a estação de integração BRT/Metrô Iguatemi.

Ainda há obras de infraestrutura para comunidades carentes, como a requalificação da região sub-bacia do Mané Dendê, no Suburbio Ferroviário. Receberá requalificações também áreas de habitação, esporte e lazer, praças e espaços públicos, iluminação, mercados e cultura da capital.

Salvador 360º

Além do Investe, o projeto de investimento em Salvador já lançou dois eixos. O primeiro foi o Simplifica, com o objetivo de desburocratizar os serviços públicos. Em seguida, o eixo de Negócios, com foco no estímulo para atração de empresas e geração de emprego e renda.

A prefeitura pretende lançar, agora, o eixo Centro Histórico, com intervenções públicas, programas de habitação, mobilidade e projetos de transformação na área do Centro da cidade.

Ainda há o Cidade Inteligente, com ações que inspirem a tecnologia na política pública de Salvador; Cidade Interativa, que visa desenvolver e criar projetos de fortalecimento da economia criativa; Cidade Sustentável, com promoções de ações que garantam o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente; e, por fim, o Inclusão Econômica, formado por ações de continuidade à propostas implementadas pela prefeitura desde 2013 aos comerciantes informais.

