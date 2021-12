Projeto prevê novo espaço para feirantes em São Cristóvão

Ambulantes que atuam ao longo da Av. Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto), em São Cristóvão, serão realocados para um novo mercado municipal, anunciado pela prefeitura.

O projeto arquitetônico, a cargo da Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF), será gerido pela Secretaria de Ordem Pública (Semop). As obras, previstas para serem iniciadas em até dois meses, terão o investimento de R$ 5,5 milhões e ocuparão uma área de 1,6 mil m².

O projeto prevê a instalação de quatro boxes de açougue, seis para peixaria, dois para lanchonete, 120 barracas para hortifrutigranjeiros, além de estacionamento, sanitários e espaço para a administração.

"A construção foi pensada para dar conforto aos ambulantes e clientes e também foi elaborada para ser um espaço de acessibilidade para cadeirantes", explicou Tânia Scofield, presidente da FMLF.

"A seleção dos comerciantes que devem ter a licença para atuar no local deve ser feita com atenção, uma vez que, depois do anúncio da construção do novo mercado, muitas pessoas de outras localidades passaram a atuar aqui na feira", apontou o feirante Pedro Bispo de Carvalho, 50.

A secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluf, afirmou que os permissionários que atuarão na futura estrutura serão escolhidos por uma comissão formada pelos próprios comerciantes da região, priorizando os mais antigos e os que já têm licença.

"O ordenamento busca, em essência, o bem coletivo, já que o espaço público tem uso misto", disse ela.

Segundo Rosema, o ordenamento deve melhorar a mobilidade na área, pois muitas barracas estão hoje em lugares inregulares. "O número de ambulantes é expressivo, o que acaba atrapalhando o trânsito e a circulação dos pedestres; muitas das estruturas estão em cima da calçada", aponta.

Outros

Outros mercados municipais já estão em funcionamento em diversos bairros, como Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Liberdade. Também foram requalificadas cerca de 20 áreas de camelódromo, localizadas na avenida Sete de Setembro e na Baixa dos Sapateiros.

O Mercado das Flores, no bairro 2 de Julho, e o Mercado Popular, em Água Brusca, estão em fase final de reforma. O projeto executivo para o Mercado de São Miguel (Baixa dos Sapateiros), está em fase de licitação, segundo a gestora.

