Projeto prevê a construção de 450 unidades habitacionais

Além da contenção da encosta do Barro Branco, está prevista a construção de 450 unidades habitacionais, divididas em dois conjuntos, para as famílias que tiveram as casas destruídas durante o período de chuvas.

Os edifícios serão erguidos na área da antiga garagem da empresa de ônibus São Luís, na San Martin, e em outro terreno da prefeitura, localizado no Largo do Tanque.

O investimento estimado para o empreendimento é de R$ 44 milhões. A previsão é que as obras sejam iniciadas no próximo ano e que as unidades sejam entregues no início de 2017.

De acordo com o prefeito ACM Neto, as famílias que perderam casas no Barro Branco e Alto do Peru terão prioridade na ocupação da unidade habitacional.

"Enquanto a obra não estiver 100% concluída, todos continuarão recebendo aluguel social", explicou o prefeito.



Marotinho

Na próxima semana, o prefeito deverá assinar nova ordem de serviço que visa à contenção de encostas. Dessa vez, será contemplada a região do Marotinho (Bom Juá), onde quatro pessoas morreram em decorrência de desabamentos durante as chuvas.

No próximo mês, a Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps) lançará, em parceria com a Caixa Econômica, um cartão para que os beneficiários de auxílios sociais municipais possam sacar o valor com mais comodidade e rapidez.

