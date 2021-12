Projeto pedagógico "Bandeirão da Copa" começa a receber doações

O Centro Educacional Santa Rita, localizado no bairro de Roma, em Salvador, já começou a coletar tecidos para o tradicional projeto pedagógico Bandeirão da Copa. A escola usa a construção de uma bandeira gigante para ensinar às crianças sobre diversos temas como geografia, história e matemática.

A idealizadora do projeto, Maria José, mais conhecida como Lia, de 74 anos, conta como teve a ideia do projeto. "Futebol é a única coisa que atrai todo mundo, queria usar isso para aproximar as crianças do aprendizado".

Érica Costa, coordenadora do projeto, conta que não só a escola se envolve, como também toda a comunidade da Cidade Baixa. "A comunidade toda ajuda com as doações, no começo a bandeira tinha 500 metros, em 2014 conseguimos fazer uma de 2,5 mil metros".

A instituição, que funciona em frente às Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma, vai levar com os alunos a bandeira até a Igreja do Bonfim no dia 12 de junho, 15 dias antes do inicio da Copa do Mundo 2018.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

