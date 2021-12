Projeto 'ParaPraia' recebe inscrições de voluntários até quinta

Seguem abertas até a próxima quinta-feira, 12, as incrições de voluntários para participar do projeto 'ParaPraia' - edição 2020. O programa promove, desde 2014, o banho de mar assistido para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, e já contou com cerca de 1.100 voluntários.

Para participar, o interessado poder se inscrever por meio do Instagram @parapraia ou do site da Escola Bahiana de Medicina e Saúde. O voluntário, que receberá certificado, vai passar por um treinamento prévio para que esteja apto a realizar acolhimento, transporte e banho dos participantes.

Segundo os organizadores, na última edição, o projeto contou com 132 voluntários em Salvador, tendo a participação de professores, fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais de educação física, médicos, biomédicos e odontólogos, entre outros profissionais.

