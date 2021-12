Projeto ParaPraia realiza banho de mar assistido em Ondina

"É a primeira vez que eu entro e, sendo sincera, fui com medo. Mas, quando chega lá, você se sente tranquilo. Tanto que vou de novo", conta a sorridente Mércia Magalhães, 48 anos, após o banho de mar assistido do projeto ParaPraia, em Ondina.

Ela é portadora de HTLV - vírus que provoca complicações motoras - e esteve neste sábado, 20, na atividade. Realizada aos sábados e domingos do verão, a ação chegou em 2016 ao seu terceiro ano.

O objetivo é o lazer de pessoas com dificuldade de locomoção. Para isso, profissionais voluntários e alunos colaboram. De acordo com a organização, o projeto tem recebido em média 70 pessoas por fim de semana.

"É uma oportunidade de lidar com essas pessoas num momento de felicidade extrema. Isso faz parte da saúde", diz Cristiane Magali, coordenadora do curso de enfermagem da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e do projeto.

"Desde o início estava com vontade de vir, mas ficava acanhada. Então criei coragem e decidi que hoje era o dia de ir. Eu amo a praia", conta a aposentada Áurea Madeira, 59 anos, momentos antes de entrar no mar, após mais de dez anos.

Carona solidária

Na atividade deste sábado, um grupo de portadores de HTLV organizou uma carona solidária para o local com o apoio da Associação HTLVida. A presidente da organização, Adijeane Oliveira, psicóloga, ressalta a importância desse movimento.

"Tem gente que não ia à praia há 30 anos. Um passa, pega e ajuda o outro a ficar mais motivado", afirma Adijeane Oliveira.

O projeto é realizado pela prefeitura de Salvador e conta com parceiros, entre eles o Grupo A TARDE, numa iniciativa público-privada.

