Projeto para uso de bike ganha mais uma faixa

A terceira ciclofaixa - que vai do Parque da Cidade e segue em direção à orla da Pituba - foi inaugurada neste domingo, 15. O evento ocorreu em frente ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, com a presença do secretário do Escritório Municipal da Copa do Mundo (Ecopa), Isaac Edington.

"É mais saudável e menos poluente. As pessoas vão perceber que fazer pequenos trajetos de bike, como ir ao mercado ou à padaria, é bem melhor", disse o secretário. A ideia é estimular a população a usar a bicicleta como meio de transporte alternativo.

Respeito

O engenheiro agrônomo Luiz Rogério elogiou iniciativa, mas cobra que o projeto seja integrado a toda a cidade. "É muito mais seguro pedalar nas ciclofaixas, mas não me arrisco a ir ao trabalho de bike. Deveria ser em toda cidade", sugere Luiz.

O estudante Anderson Pinto, 16 anos, cobrou mais respeito dos motoristas no trânsito. "Ainda pedalamos com medo, porque os motoristas não respeitam a distância entre a bike e o carro. Isso é lamentável".

Dando certo

A implementação das ciclofaixas na capital baiana está sendo bem aceita pelos soteropolitanos. No bairro do Comércio, o aposentado Antônio Carlos, 67 anos, disse que transformou a prática de pedalar em hábito.

"Todos os domingos eu venho pedalar mesmo que esteja chovendo. Já sinto uma melhora em minha saúde", disse Antônio.

Na ciclofaixa do Campo Grande, Teresa Santos, 41 anos, levou sua filha, Maria Clara, 12 anos, pela primeira vez e aprovou a ideia. "Não achei que era assim tão seguro e organizado. Estou vindo hoje e, a partir de agora, irei aparecer sempre".

As ciclofaixas de Salvador estão integradas ao Movimento Vai de Bike, e, segundo o secretário Isaac Edington, para aqueles que não têm uma bicicleta, a prefeitura disponibilizou uma tenda onde os usuários poderão realizar o credenciamento.

É necessário pagar uma taxa anual de R$ 10, por cartão de crédito, e fazer retirada e devolução das bicicletas compartilhadas em qualquer estação. A inscrição é feita pelo site: bikesalvador.com.

adblock ativo