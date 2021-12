Projeto 'Para Praia' suspende temporada de banhos assistidos no verão 2021

Após sete edições consecutivas, o projeto Para Praia não acontecerá neste verão, por conta da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, quando ocorrer uma normalização deste cenário de pandemia, os organizadores voltarão a estudar a realização da oitava edição do Para Praia, evento de lazer para deficientes físicos e portadores de mobilidade reduzida, no verão de Salvador.

Há sete temporadas, o projeto tem promovido o banho de mar assistido em Ondina e com um fim de semana itinerante em outras praias da capital ou na região metropolitana.

adblock ativo