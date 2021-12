Projeto Para Praia promove inclusão na Ribeira

O projeto Para Praia, iniciativa que promove o banho de mar assistido a pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, chegou nesta sábado, 24, à praia da Ribeira, ao lado da Cabana do Bogari.

Até o dia 8 de fevereiro, aos sábados e domingos, os banhistas deste local poderão contar com o auxílio de um grupo de voluntários formados por estudantes e profissionais de fisioterapia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

As pessoas com deficiência são conduzidas ao mar na cadeira anfíbia flutuante, que, além de ser usada como suporte, permite transportar o banhista com segurança e conforto até a água.

Com dificuldade de sentar e abaixar por conta da artrite reumatoide, a técnica em nutrição Luiza Maria Pereira encontrou no projeto uma maneira de conseguir ir à praia de forma segura.

"A última vez que fui na praia foi no verão do ano passado, quando começou o projeto. Tenho limitações e só me sinto segura com essa assistência. Queria o projeto o ano todo", disse.

Pedido

O designer gráfico Jan Carlos Pereira aprova o projeto, mas lamenta que ações como essa só aconteçam uma vez por ano. "A iniciativa poderia acontecer o ano todo. Temos uma extensa orla em Salvador e eu gostaria de aproveitá-la", ressalta.

adblock ativo