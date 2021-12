Projeto oferta formação gratuita em audiovisual para jovens de Salvador

Trinta jovens de bairros periféricos de Salvador estão participando de uma formação gratuita em cinema através do 'Programa de Formação Cidade Alta – Cidade Baixa: A Gente Faz Cinema' e vão integrar de uma série de encontros com profissionais do Audiovisual. Em função da pandemia do novo coronavírus e das medidas de combate a Covid-19, os encontros serão realizados de forma virtual entre 29 de março e 1º de abril.

Na programação, os jovens irão discutir Assistência de Direção e Produção no Audiovisual com Lis Schwabacher e Gabriel Bico; Arte no Audiovisual com Daiane Oliveira e Flávia Botelho; Portas de Entrada para o Mercado Audiovisual: Produtoras Independentes com Solange Souza de Moraes Lima e Sylvia Abreu e Portas de Entrada para o Mercado Audiovisual: Emissoras de Televisão com Mira Silva e Silvana Moura.

“Durante as aulas online, conhecemos e nos aproximamos das nossas alunas e alunos, uma turma linda, cheia de sonhos, expectativas e criatividade! Dentro do panorama atual, no qual os riscos em relação ao COVID-19 aumentaram, foi realizada uma análise sobre os riscos da situação. Colocamos o raciocínio e a criatividade em ação e, sem colocar ninguém em risco, os jovens estão filmando seus próprios roteiros tendo uma assessoria remota dos professores”, declarou a professora de produção e responsável pela produção executiva do projeto, Karina Paz.

O projeto que está sendo executado pela produtora Tenda dos Milagres contemplou alunos do ensino médio de escola pública e tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal e tem o objetivo de uma experiência afirmativa que dá ferramentas para que jovens possam se expressar cinematograficamente e serem autores, roteiristas, protagonistas, editoras e editores de suas próprias histórias.

