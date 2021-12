Projeto oferece tratamento para mulheres com câncer de mama

Por meio do projeto Conexão Azul Rosa, parceria entre a empresa aérea Azul e o Hospital de Amor, quatro mulheres de Juazeiro (a 500 km da capital) desembarcaram nesta terça-feira, 30, em Salvador para realizar tratamento no Hospital da Mulher.

Miramar Cardoso, 46, Maria Vaneide, 40, Elenita Castro, 43, e Maria Pureza, 55, integram o grupo de 30 mulheres de Petrolina (PE) e Juazeiro atendidas pelo projeto, que garante a ida a hospitais para a realização de procedimento cirúrgico.

No Hospital da Mulher, as quatro passarão por avaliação do mastologista e análise de exames, realizarão pré-cirurgia e, finalmente, a cirurgia. Antes de receberem alta e darem continuidade ao tratamento em Juazeiro, passarão por outra avaliação.

"Nunca havíamos nos encontrado. Algumas eu encontrei ontem. Esperamos que dê tudo certo", diz Miramar. Maria Vaneide descobriu o câncer em 2016. As outras, no final do ano passado, ao realizarem exames de prevenção na campanha do Hospital de Amor, por meio de unidades móveis.

Em Juazeiro, o Hospital de Amor, com sede em São Paulo, mantém o Instituto de Prevenção que presta serviço para o Sistema Único de Saúde (SUS).

"Hoje, o câncer de mama é uma doença curável na maioria dos casos. Quanto mais cedo se descobre, mais rápido a pessoa volta para a vida dela e menos sequelas ficam", explica o diretor de responsabilidade social do Hospital de Amor, Henrique Moraes Prata.

A parceria com a Azul começou em abril de 2017. Para a coordenadora de responsabilidade social da empresa, Ivana Carvalho, a experiência facilita o acesso das mulheres ao tratamento.

"Apoiamos a campanha Outubro Rosa, mas queríamos ir além e que, de fato, fizéssemos um projeto social que atendesse às mulheres. Buscamos o hospital e percebemos que o momento ideal seria na hora da cirurgia".

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

