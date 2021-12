Projeto Ocupa Lajes inscreve para oficinas gratuitas até esta quinta

Seguem até esta quinta-feira, 12, as inscrições para oficinas gratuitas de Potinhoterapia e Estamparia, voltadas para crianças, jovens e adultos. As atividades, promovidas pelo projeto Ocupa Lajes, acontecem de 13 a 22 de julho, no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas.

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário online ou presencialmente no espaço cultural ou na Fundação Pierre Verger.

A oficina de PotinhoTerapia será ministrada pela artista Ivana Magalhães às sextas, sábados e domingos, das 9h às 13h. A atividade é direcionada para o público infantil (crianças a partir de 5 anos), mas também está aberta a jovens e adultos.

Já a oficina de Estamparia fica a cargo do artista visual Alex Ìgbó, também às sextas, sábados e domingos, das 14h às 18h.

