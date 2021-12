Projeto Mudei de Nome realiza Volta no Dique no Festival da Primavera 2019

A tradicional Volta no Dique comandada pelo Projeto Mudei de Nome no domingo, dia 29, a partir das 11h, será parte da programação do Festival da Primavera 2019. A bordo do trio pranchão, Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão Simões esperam repetir o sucesso das edições anteriores e atrair um mar de gente.

"Estamos feliz em realizar mais esta Volta no Dique e ser parte da programação do Festival da Primavera, evento promovido pela Prefeitura de Salvador, que já faz parte do calendário de festas do soteropolitano. Vamos transformar o Dique em um espaço de convivência e transformar o belo cartão postal da Bahia em um grande carnaval para famílias, crianças e aqueles que costumam fazer suas atividades físicas na região", disse o cantor Ricardo Chaves em entrevista ao Portal A TARDE.

O cantor afirma que durante o percurso, o projeto musical Mudei de Nome irá arrastá os incansáveis foliões ao som de canções que marcaram a história da música baiana, a trajetória dos integrantes e os sucessos autorais. "Nosso repertório move com a memória afetiva do público. Por isso, nossas festas são cheias de pessoas alegres, que curtem a forte e boa música baiana", destaca Ricardo Chaves.

adblock ativo