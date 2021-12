Projeto Mandinga completa 20 anos de ações sociais

2018 é um ano especial para os professores, idealizadores e alunos do Projeto Mandinga – Associação Integrada de Educação, Artes e Esportes, que realiza programas educacionais, culturais e esportivos desde 1998, com a missão de desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, por meio de promoção de projetos e atividades que tenham ênfase na capoeira. Após 20 anos de existência, 300 crianças são hoje atendidas pela instituição, que contabiliza mais de 10 mil diplomados.

Atualmente, o projeto atende diversas comunidades através do seu núcleo de capoeira, ministrando aulas desta modalidade esportiva e outras manifestações culturais (maculelê, samba de roda, etc) para cerca de 300 jovens de baixa renda de bairros populares. As crianças e jovens são divididos por turmas e estão na faixa etária entre 3 e 14 anos. Todos recebem diploma de graduação na capoeira após o fim de cada ciclo.

Entre os critérios para participação no projeto, os alunos devem estar matriculados na rede pública de ensino e residir em bairros e comunidades periféricas. Um equipe de 12 professores, e dezenas de outros ajudantes, todos voluntários, são responsáveis por ministrar as aulas e acompanhar os alunos.

Com o intuito de possibilitar o acesso da população carente, as aulas são realizadas de segunda a quinta-feira. Na sexta, acontecem rodas de leitura, literatura, oficinas e outras atividades em três núcleos, um em Itapuã, outro na Estrada das Barreiras, bairro do Cabula, e na própria sede do projeto no Pelourinho, onde funciona também o Museu da Capoeira. Lá, há fotografias, desenhos e pinturas dos principais nomes da capoeira na África, no Brasil e no mundo, além da exposição de objetos, como berimbaus e tambores.

Em países como França, Bélgica, Alemanha, Suíça, Portugal e Estados Unidos praticantes graduados hoje expandem a arte para o mundo.

Palavra de mestre

Em Salvador, o projeto atende ainda crianças da rede particular de ensino. À frente, o mestre Sabiá mantém a entidade com recursos próprios, doações de outros mestres, de parceiros brasileiros e estrangeiros e da venda de bens e serviços pelo projeto produzidos.

Idealizador do projeto, mestre Sabiá, que sempre trabalhou com capoeira de forma educacional, conta que resolveu criar a instituição para promover a capoeira para crianças mais carentes.

“Trabalhei durante muito tempo na rede de ensino particular e via que a cultura popular estava inserida nos lugares mais privilegiados; isso porque nas escolas particulares a maioria do seu público tem origem de classe média. Com isso, as crianças menos favorecidas não tinham às vezes a oportunidade de fazer capoeira. Eu, como educador, achava isso gritante”, explicou.

Com quase 20 anos à frente do projeto, o mestre afirma que a capoeira, além de ser um forte produto que apresenta a cultura brasileira para o mundo, tem o poder social capaz de transformar a vida de todos que conseguem desenvolver a arte.

“Eu acreditava e acredito até hoje, que a capoeira pode ser um grande veículo de transformação social”, afirma o mestre. Segundo ele, a arte está hoje em mais de 160 países e é o maior divulgador da língua portuguesa no mundo. “A capoeira leva as pessoas a superarem as barreiras e obstáculos que a sociedade impõe, e assim, conseguem ascender na vida e se transformar em transmissores da cultura e da vivência da capoeira”, analisou.

Entre os resultados destacáveis, além das seis edições já realizadas do projeto Vadeia Mundo Vadeia, por meio do Ginga Mundo, o Mandinga também assinou a produção do homônimo Ginga Mundo (2004, 2006 e 2008) e do Rede Capoeira (2013), além de outros eventos de dimensão internacional.

