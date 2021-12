Projeto literário reúne histórias de mulheres inspiradoras na luta contra o câncer

Como forma de ajudar a lidar e contribuir para a autoestima de mulheres diagnosticadas com câncer, o projeto literário 'Inspire Ser' apresenta na próxima quarta-feira, 24, um evento para convidados na edição especial do livro Inspire Ser - Mulheres e o câncer. A edição acontece no auditório do Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB), localizado na Av. Adhemar de Barros, Ondina.

O projeto surgiu através da experiência da coach e autora, Carine Cidade, que em 2004 foi diagnosticada com câncer e enfrentou dilemas comuns às pessoas que vivenciam esse processo. Inicialmente Carine reuniu um grupo de mulheres acometidas pelo câncer, onde passaram a se reunir no Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB). A partir desses encontros e discussões, elas tiveram a ideia de escrever um livro com o intuito de contribuir com a autoestima de outras mulheres que enfrentam a mesma realidade.

"Inspire Ser – Mulheres e o Câncer", reúne dez pacientes protagonistas de histórias inspiradoras que abordam diversos temas como relacionamentos, carreira, espiritualidade, sexualidade, família em oito capítulos. Para realizar esse trabalho, o grupo passou por dez oficinas de Comunicação e Criatividade e durante as oficinas, as protagonistas compartilharam experiências pessoais, sentimentos, preocupações e tantos temas muitas vezes ignorados nas conversas com médicos e que vão além da preocupação em tratar a doença.

"Tivemos uma oficina em cima de trabalhos como mapa de Empatia e Lego Serious Play refletindo sobre nossa missão ao contar as nossas histórias. Depois trouxemos Barbara Borba, uma talentosa atriz, que trabalhou corpo e voz e também falamos da experiência de escrever como forma de botar para fora o que sentimos. Acompanhando isso de perto vi o quanto era necessário falar sobre a história pessoal envolvendo físico, emoção, espírito, sentimentos e expectativas e deixar que a história médica fosse contada e tratada pelos especialistas", testemunha a coach.

Histórias que curam histórias

A partir do projeto do livro, o 'Inspire Ser' tem como proposta expandir a iniciativa para outros territórios. Através de encontros via videoconferência, o projeto passará a reunir periodicamente grupos de pacientes nas diferentes unidades do Grupo Oncoclínicas, ampliando as trocas e debates e experiências, uma ideia que promete melhorar a vida de mulheres em todo o país.

"É extremamente importante criar esse conceito de que existe uma vida depois do diagnóstico e que essa vida pode ter uma qualidade até melhor que antes se a pessoa souber aproveitar os ensinamentos adquiridos durante o processo", afirma a oncologista Clarissa Mathias. "É inacreditável como a maioria das pessoas consegue se reinventar após o tratamento e seguir", completa.

