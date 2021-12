Projeto leva diversão a cinco bairros neste domingo

Dominó, dama, futebol, totó, campeonato de botão, pintura no rosto e pula-pula são algumas das atividades gratuitas que serão realizadas nos bairros de Ilha Amarela, no Largo da Rua Boa Vista; Caminho de Areia, próximo à Rua Turiema; Vale das Pedrinhas, na Rua Padre José Henrique; Dique do Tororó e Farol da Barra, das 8h às 12h .

No Dique, a programação conta com aulas de ginástica e de Tai Chi Chuan e atividades recreativas. No Farol da Barra, vai ter mini-parque, cama elástica, oficinas de artes, vôlei, futebol infantil, além da tradicional aula de Tai Chi Chuan.

O projeto é promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (Secult) por meio da Coordenação de Esporte e Lazer (Coel).

