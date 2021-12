Projeto leva cultura junina a crianças com câncer

O projeto teatral Patrulha do Bem, iniciativa da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), está com edição especial, voltada para a cultura das festas juninas. O evento de abertura foi realizado na tarde desta segunda-feira, 5, para as crianças atendidas pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacci), no bairro da Saúde.

O projeto é desenvolvido pelo Grupo de Teatro da PMBA que, há 19 anos, realiza peças de prevenção às drogas e combate à violência nas escolas.

“O grupo se predispõe, agora no São João, de forma voluntária, a trazer para instituições diversas uma mensagem de paz, na corrente do bem, com teatro, música e dança, despertando afetividade e acreditando que podemos transformar a nossa sociedade pelo despertar da afetividade”, destaca o capitão Elton Santana, coordenador do grupo.

Espetáculo

Até o dia 14, outras oito instituições vão receber o espetáculo Três Santos de Devoção: Antônio, Pedro e João, uma autêntica quadrilha junina, acompanhada de um trio nordestino, composto por policiais militares que se voluntariaram a fazer o trabalho em dias de folga.

“Para mim, e acredito que para os outros, é gratificante levar alegria para as pessoas que estão precisando deste momento de descontração”, afirma a cabo Zuleica Gonçalves, uma das cantoras do grupo.

O Núcleo de Apoio à Criança com Paralisia Cerebral, o Abrigo Nosso Lar e o Lar Franciscano são algumas das instituições que estão programadas para receber a Patrulha do Bem este mês.

“É emocionante ver a alegria nos olhinhos e os sorrisos. Isso é o que nos paga”, acrescenta a cabo Zuleica.

Para o psicólogo do Nacci, Mário Cunha, iniciativas como esta da Polícia Militar são positivas, tanto para quem oferece quanto para quem recebe.

“A arte é benéfica em qualquer tratamento. É um momento de descontração e também de interação para as crianças em tratamento oncológico. Para as mães, é hora de relaxar. E para o policial militar, é esperança, é motivação e melhoria na autoestima”, ressalta o Marcos Cunha.

