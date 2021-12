Projeto leva atendimento odontológico para crianças e adolescentes

O Projeto + Alegria, parceria da Base Comunitária de Segurança (BCS) de Fazenda Coutos com a ONG INTS, realizou 86 atendimentos de saúde bucal nesta sexta-feira, 31, para diversas crianças e adolescentes do bairro de Fazenda Coutos, em Salvador.

“Esse projeto é aplicado em 22 escolas do município (espalhadas entre os bairros de Plataforma e Paripe), onde atendemos crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos, que, em sua maioria, não tiveram contato anterior com um profissional dentista. Primeiro, eles assistem a uma palestra sobre a prevenção e os cuidados com a saúde bucal. Em seguida, fazemos a triagem daqueles que precisarão ou não de atendimento mais específico", disse a auxiliar de saúde bucal Girlaine Bispo, conforme nota da assessoria.

Identificada a necessidade, os atendidos já recebem a data de agendamento para a consulta em consultório odontológico, para iniciar o tratamento necessário, totalmente gratuito.

A comandante da BCS Fazenda Coutos, tenente Carla Sousa, destaca que “através de parcerias como esta, conseguimos levar mais qualidade de vida para os moradores da nossa comunidade. Neste evento, não focamos apenas nos jovens que são atendidos em nossos projetos, mas direcionamos a todos os jovens da comunidade que estavam na idade de atendimento, proporcionando a eles também a oportunidade de ter mais cuidado com a saúde bucal”.

