Projeto Ler na Praça distribui cinco mil livros nesta terça

No Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor, comemorado nesta terça-feira, 23, o projeto Ler na Praça distribui cinco mil exemplares voltados para todos os tipos de leitor.

De acordo com os idealizadores do Ler na Praça, qualquer pessoa pode comparecer à sede do projeto, na Rua Teixeira Barros, nº 12 - Brotas, até às 14h, e escolher um livro de sua preferência.

O projeto existe há 12 anos e funciona através de doações de livros, revistas e outros meios de informação. Mais informações pelo telefone 3355-4388.

