Projeto Ler na Praça distribui 5 mil livros didáticos

Com a proximidade da volta às aulas, que este ano acontecerá ainda no mês de janeiro, o Projeto Ler na Praça realiza mais uma ação de distribuição de livros.



Desta vez, até o dia 28 de janeiro, serão distribuídos gratuitamente 5 mil livros didáticos. Os interessados em adquirir as publicações devem se dirigir à sede do projeto, na Rua Teixeira Barros, número 12, próximo à Cruz da Redenção, em Brotas. Mais informações pelo telefone 71 3355-4388.

