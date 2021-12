Projeto inovador de recursos hídricos do Polo de Camaçari é apresentado em evento internacional

Nos dias 30 e 31 de novembro será apresentado em São Paulo o novo processo de Gestão de Recursos Hídricos do Complexo Industrial de Camaçari. A 11ª edição do evento faz parte do Seminário Ekos Brasil, maior evento da América Latina sobre Remediação e Revitalização de Áreas Contaminadas e será apresentado pelo Gerente de Monitoramento Ambiental da Cetrel, Eduardo Fontoura. O projeto é inédito no país por utilizar um formato integrado de gerenciamento, conciliando o interesse de diferentes públicos e garantindo a sustentabilidade do recurso.

A edição deste ano também irá sediar a 5ª Conferência Internacional de Remediação Sustentável (SustRem), um evento internacional que busca agregar o aspecto social e a revitalização sustentável à gestão de passivos ambientais. Ao todo, serão cerca de 25 palestras sobre tecnologias,gerenciamento de passivos ambientais, revitalização de áreas contaminadas entre outros. Especialistas nacionais e internacionais trarão discussões fomentadas nos workshops, mesas redondas, painéis e até uma feira de negócios.

Desenvolvido para área da preservação, a Cetrel vem investindo em processos cada vez mais sustentáveis, aplicados em todos os seus negócios que vão desde captação e tratamento de água industrial, instalação e gestão de unidades de reuso de água, tratamento e valorização de resíduos a gestão de áreas contaminadas.

Além da palestra ministrada por Fontoura, outros serviços oferecidos pela empresa também serão apresentados em um stand instalado no evento.

adblock ativo