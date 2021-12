Projeto fortalece a identidade negra entre estudantes de escolas da rede pública

Fortalecer a autoestima da juventude negra, propor debates sobre questões raciais e promover a diversidade de religiões de matriz africana são ações que já fazem parte do cotidiano dos cerca de 1.200 alunos da Escola Estadual Ana Bernardes, em Cajazeiras 6. Nesta sexta-feira, 17, o sentimento foi reforçado pelo projeto África na Gente, desenvolvido pela Rede Musical Somus por meio da Secretaria da Cultura (Secult) em comemoração ao Novembro Negro.

A ação promove aulas de canto, poesia, dança afro, percussão, música de resistência negra e debates sobre a temática afro-brasileira. O projeto passou por 15 escolas da região de Cajazeiras e ainda passará pelo Colégio Renan Baleeiros.

A professora de dança Cecília Cadile afirma que a música ajuda os alunos a quebrarem estereótipos e discursos racistas implícitos na construção social dos jovens.

“No início, há estranhamento entre os alunos, pois a cultura negra é colocada pela sociedade de uma forma demoníaca, ruim. Nas aulas, ajudamos eles a se reconhecerem e ampliarem o conhecimento através da nossa ancestralidade, de lideres quilombolas, Matamba, Zumbi dos Palmares, Ganga Zumba”, destaca.

Ela também afirma que as aulas servem para despertar o senso musical e rítmico que os baianos já possuem, devido ao pagode, que traz influência africana nos movimentos corporais. Além disso, ajuda a quebrar a dicotomia homem/mulher em que aos garotos é destinada a percussão e às garotas, a dança afro. “Ajuda a amenizar o sexismo, o machismo”, explica.

O professor de história e música Filipe Lorenzo usa referências e costumes africanos para promover a ideia de identidade e ancestralidade. “ Trazemos elementos de claves rítmicas, palmas características de tribos africanas e as semelhanças com a música baiana”, explicou.

O aluno Pedro Costa, 16, acredita que a ação contribui para a causa de afirmação de identidade. “Vivemos o racismo no dia a dia. O projeto ajuda a aumentar a confiança dos negros para as dificuldades enfrentadas”, afirma. A vice-diretora da escola, Luciana Falcão, pontua que as questões raciais são discutidas no cotidiano da escola. “A ação é importante na construção da coletividade, perceber que não estão sozinhos”, concluiu.

