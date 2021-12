Projeto faz 'vaquinha online' para viabilizar aluguel de imóvel

Com intuito de manutenção do projeto e aumento das atividades para 2019, o projeto Perolas Negras, que tem como proposta a estimulação e o desenvolvimento educacional das mulheres, realiza uma 'vaquinha online' para viabilizar o aluguel de uma sede na cidade de Viçosa, em Minas Gerais.

Para quem tiver interesse, poderá acessar o site da instituição ou procurar o instagram oficial @projetoperolasnegras. Outra ideia que destaca a idealizadora, Raíssa Rosa, seria a manutenção do espaço utilizado em conjunto com os moradores da comunidade do Alto de Ondina, em Salvador.

O projeto ainda oferece oficinas itinerantes por todo País. Por meio de atividades, oficinas, rodas de conversas, atendimentos educacionais e terapêuticos. Com essa ideia, ja foram atendidas gratuitamente mais de 5.000 meninas, mulheres e crianças nas diversas regiões.

