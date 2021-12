Projeto Escola sem Muros é inaugurado em São Cristóvão

O Projeto Escola sem Muros foi inaugurado na manhã deste sábado, 1º, na Escola Municipal Barbosa Romeo, localizada na Rua São Paulo, em São Cristóvão. O projeto envolve ações de valorização da escola e fortalecimento dos laços com a comunidade, para construir uma consciência de responsabilidade, cuidado e preservação desse bem público.

Neste sábado, 1º, o evento conta com atividades pedagógicas, palestra sobre Bullying e Cyberbullying e oficinas sobre Resiliência Urbana e Gestão das Emoções. O prefeito ACM Neto esteve no evento e comentou sobre o projeto. “O conceito do Projeto Escola sem Muros passa pelo convite para que todos os moradores do bairro participem também das atividades esportivas e de lazer”, afirmou.

Os moradores do bairro contam também com atendimento da Defesa Civil, Ouvidoria Geral do Município, Coelba, Defesa do Consumidor, programa Primeiro Passo, bem como de projetos sociais como Bolsa-Família e Minha Casa, Minha Vida. Serviços médicos, avaliação e orientação nutricional foram outras atividades à disposição da comunidade. Grafitagem, apresentações de fanfarra, percussão, voz e violão, capoeira, grupos de dança (adulto e infantil) e coral completaram a programação desse dia especial.

Grafitagem foi oferecido à comunidade na inauguração do projeto

