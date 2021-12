Projeto em Salvador disponibiliza 100 vagas para universitários negros

As inscrições para o projeto Conexão Negra, etapa Salvador, estão disponíveis até esta quinta-feira, 6. O programa é uma parceria do Ilê Ayê, Caritas e Ministério Público do Trabalho. Ao todo serão disponibilizadas 100 vagas para universitários negros que cursam graduação ou pós-graduação em Comunicação, Marketing, Publicidade e Propaganda.

O curso será ministrado no Ilê Ayê e ocorrerá entre 8 de junho e 30 de agosto, sempre aos sábados, com uma turma pela manhã e outra a tarde. As inscrições podem ser feitas online, através de um formulário.

