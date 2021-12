Projeto é saída para jovens em situação de vulnerabilidade

Com a concretização das expectativas do coordenador do Neojiba, Ricardo Castro, a orquestra infantil terá, na nova sede, mais 650 Talitas ou Priscilas da Luz Silva, irmãs moradoras do Bairro do Paz que, sete meses após entrarem no projeto, já integram o grupo principal.

No caso de Talita, a vontade de entrar no Neojiba começou por gostar de saxofone. Ela terminou, porém, apaixonando-se pela flauta transversal, sua amiga inseparável desde então. O motivo da mudança foi o peso do outro instrumento de sopro, que Talita, uma garota franzina, não aguentava carregar durante os ensaios e apresentações.

São, afinal, a depender do modelo, pelo menos oito quilos, tarefa literalmente pesada para saxofonistas. "Sempre achei bonito ser músico de orquestra, mas achava algo muito distante da nossa realidade", lembra ela, usando o plural para se referir também à irmã, que toca oboé na Neojiba.

As duas, que consideram a música mais que uma simples diversão, pensam alto ao falar das carreiras que sonham em ter na área. "Quem sabe um dia chego numa coordenação", ri Priscila, ao profetizar um futuro de sucesso. "Eu só sei dizer que isso é o que eu gosto. Não tem motivo. Gosto porque gosto", afirma Talita.

O titular da SJDHDS, o sociólogo Geraldo Reis, defende a importância do projeto, uma política do órgão, como saída para jovens como as irmãs Luz. "O Neojiba integra a política de desenvolvimento e assistência social do estado por causa da sua excelência e poder de transformação social através da música", disse ao A TARDE.

