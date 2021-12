Projeto do Mercado de Itapuã começa a sair do papel

Dois anos e meio após a interdição e demolição do Mercado de Itapuã, devido ao desabamento do teto de um dos boxes, a Qualy Engenharia Ltda, vencedora da licitação, iniciou esta semana um levantamento de área para reerguer o empreendimento.

O resumo do contrato firmado entre a prefeitura e a construtora foi divulgado nesta terça-feira, 4, no Diário Oficial do Município. Contudo, a ordem de serviço já havia sido assinada há 15 dias, segundo Rosemma Maluf, titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Conforme um mestre de obras que trabalhava no local nesta quarta, 6, e não quis se identificar, no final de julho foi feita sondagem em galerias subterrâneas para a instalação de fios. "Agora, estamos demarcando o terreno para fazer as fundações", disse.

A reforma está orçada em R$ 5,3 milhões, sendo que R$ 1,3 milhão será disponibilizado pelo Ministério do Turismo e outros R$ 4 milhões serão investidos pela prefeitura. A previsão da Semop é que o mercado fique pronto em junho de 2015.

Ainda segundo Rosemma Maluf, o mercado - localizado na rua Genebaldo Figueiredo - terá uma extensão de 2.030 metros quadrados, três pavimentos e 57 boxes. No andar térreo, haverá 30 boxes para a venda de produtos como frutos do mar, peixes, carnes e hortifrúti.

No primeiro pavimento, 17 boxes serão usados para a comercialização de mercadorias artesanais. No segundo e último piso, 10 boxes servirão à venda de alimentos, o que inclui bares e restaurantes.

O projeto também prevê sanitários e rampas de acesso para deficientes físicos.

Permissionários

A secretária municipal afirma que os 28 comerciantes antigos serão contemplados com boxes do novo mercado e outras pessoas serão selecionadas para trabalhar no local, já que o número de vagas será ampliado.

"Ainda não sabemos ao certo como será a seleção, mas daremos prioridade ao povo que sempre trabalhou do lado de fora, nos arredores do mercado, porque não possuía permissão para atuar em um dos boxes", disse.

Segundo a Semop, a taxa para atuar no local, que antes era de R$ 350, em média, terá um aumento conforme o reajuste anual e a área do boxe.

O teto do antigo Mercado Municipal de Itapuã desabou em fevereiro de 2012. Em maio de 2013, a estrutura foi demolida e, desde então, os permissionários vendem nos arredores do espaço.

