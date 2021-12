Projeto distribui agasalhos para pessoas carentes em Santa Cruz

Com o objetivo de tornar um inverno menos sofrido para as pessoas mais carentes em Salvador, o projeto “Inverno Quentinho” distribuiu agasalhos e outras peças de roupa na manhã de segunda-feira, 21, no bairro de Santa Cruz, em Salvador.

A ação foi realizada pela Base Comunitária de Segurança de Santa Cruz (BCS) em parceria com a Escola Municipal José Calazans, que reuniu pessoas da comunidade para construir o 'Varal Solidário'.

A comandante da BCS de Santa Cruz, capitã PM Sheila Barbosa, contou que conseguiu reunir o material para doação com a ajuda de crianças, moradores e comerciantes do bairro. "Os meninos adoram fazer parte dos nossos projetos, é um momento de responsabilidade somado à diversão”, ressaltou Sheila Barbosa, por mieo de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

O "Inverno Quentinho" é um projeto executado por todas as bases comunitárias de segurança, e promove doações de roupas, sapatos, cobertores, brinquedos e até móveis para a população carente de Salvador.

