Projeto de sustentabilidade é implementada em escola de Salvador

Nesta quarta-feira, 26, a Escola Municipal Filhos de Salomão, localizada no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, recebeu a 9ª Horta escolar. O projeto é desenvolvido pela Secretaria Cidade Sustentável e Inovação (Secis) e tem como objetivo principal ocupar áreas inutilizadas através de meios sustentáveis na capital.

Ao todo, são 12 canteiros instalados onde foram plantadas mudas de erva-doce, boldo, erva-cidreira, alecrim, manjericão, hortelã, alface, beterraba, pimenta, rúcula, cebolinha, coentro, tomate e milho doce. Feijão vagem, quiabo, rabanete e maxixe também passarão a fazer parte da alimentação dos alunos, que serão os responsáveis por cuidar e preservar o espaço.

A professora Jaciara Santos destaca que ação contribui para a melhoria da alimentação das crianças que hoje em dia consomem muitos alimentos industrializados. “Essa horta, além de ajudar na conscientização e na criação da responsabilidade dos alunos com a questão ambiental, vai contribuir muito com a alimentação saudável, tema que há um bom tempo trabalhamos com eles”, afirma.

Para o coordenador da instituição, Flávio Barbosa, a sustentabilidade deve estar presente na vida das pessoas. “Essa prática eacesso direto com o meio ambiente ajuda a entender não só aimportância da ecologia, mas a compreender o cuidado e comprometimento com o meio ambiente e com as pessoas”, declarou.

