Projeto de shopping que sucederá Aeroclube está engatilhado

Está no gatilho prontinho para ser disparado o projeto do shopping que irá suceder o Aeroclube Plaza Show, o Shopping Bosque, empreendimento de aproximadamente R$ 170 milhões que envolve os empresários Reinaldo Rique (do Iguatemi), o baiano Fernando Barros e provavelmente Tasso Jereissati, ex-governador do Ceará (negociações em aberto).

Para o projeto se materializar, só falta a Prefeitura de Salvador fechar com o Ministério Público os entendimentos para a assinatura de um termo de ajuste de conduta (TAC), o que, segundo ACM Neto, deverá ser finalizado ainda esta semana.

A previsão inicial era que os empresários investiriam R$ 70 milhões. Hoje, o montante já chega a quase R$ 170 milhões. O Consórcio Parques e Jardins, dono do antigo Aeroclube, ganhou na Justiça a pendenga que tinha com os ex-donos de lojas, mas, segundo empresários ligados ao projeto, 'eles terão tratamento privilegiado'. E, pelo projeto, o atual Aeroclube vai todo para o chão. O novo será de luxo.

Contrapartidas - Pelo que está sendo negociado, o Shopping Bosque dará 10 contrapartidas, exigências feitas pelo MP e aceitas pela prefeitura. As principais:

1 - Construção de um parque ao lado, com a obrigação de mantê-lo.

2 - Nova pista entre o shopping e a praia. O shopping também vai bancar parte da linha exclusiva para ônibus orla-aeroporto.

3 - Uma passarela interligando o shopping ao bairro da Boca do Rio.

adblock ativo