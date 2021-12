Projeto de shopping de Salvador recebe prêmio internacional

O Conselho Internacional de Shoppings Centers (ICSC) premiou o projeto de expansão e modernização do Shopping Barra na categoria Projeto e Desenvolvimento do Shopping Centers Awards - América Latina. O projeto do empreendimento chamou atenção do Conselho por conta da economia, qualidade do design e materiais utilizados.

Segundo a assessoria da Carmelo Arquitetos Associados, empresa que responsável pelo projeto de expansão do Shopping Barra, outro destaque que influenciou na premiação foi a hamonização com a a estrutura que já era construída e foi mantida.

O novo Shopping Barra agora conta com uma fachada frontal composta de pele de vidro de alto desempenho e alumínio composto. Na parte interna, vários acesso facilitam a circulação dos clientes. Quanto ao Novo Espaço Gourmet, associado ao complexo de salas de cinema, salas VIP e serviços de luxo, há maior penetração de luz natural.

